В четверг, 31 октября, в Мишкинском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 125-м километре дороги Уфа-Янаул пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате шесть ..

В четверг, 31 октября, в Мишкинском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 125-м километре дороги Уфа-Янаул пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся.В результате шесть человек получили травмы. Они обратились за медицинской помощью. На месте аварии работают полицейские и экстренные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает .