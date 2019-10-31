По словам потерпевшего, около одного из ресторанов к нему и его другу подошли двое неизвестных и открыто похитили мобильный телефон и денежные средства...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемых в совершении грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с заявлением о грабеже обратился 33-летний мужчина. По словам потерпевшего, около одного из ресторанов к нему и его другу подошли двое неизвестных, открыто похитили у потерпевших мобильный телефон, денежные средства и нож в чехле, после чего скрылись.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 25-летние ранее судимые жители столицы. Похищенный нож изъят, денежными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73