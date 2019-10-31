По результатам мероприятия сотрудниками столичной полиции было пресечено 248 преступлений превентивного характера...

На территории Москвы было проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на применение в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, профилактических мер воздействия, в том числе предусмотренных административным и уголовным законодательством Российской Федерации.По результатам мероприятия сотрудниками столичной полиции было пресечено 248 преступлений превентивного характера. Также составлено 402 административных протокола по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».На профилактические учеты органов внутренних дел поставлено более 3 тысяч лиц, в их числе совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, больные алкоголизмом или наркоманией, родители, не исполняющие обязанности по воспитанию детей. По месту жительства проверено свыше 9,2 тысячи лиц, прежде уже состоящих на профилактических учетах.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве