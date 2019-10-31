Сотрудники полиции изъяли 119 пакетиков, содержимое которых признано исследованием наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 500 граммов...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора изъяли у 31-летнего приезжего 119 пакетиков с наркотическим средством – метилэфедроном.В полицию поступила телефонограмма о том, что в медицинское учреждение после дорожно-транспортного происшествия доставлен гражданин. В кармане куртки у мужчины были обнаружены пакетики с неизвестным веществом.Прибывшие сотрудники полиции изъяли 119 пакетиков, содержимое которых признано исследованием наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 500 граммов. Установлено, что злоумышленник хранил наркотик с целью дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73