Специальный советник президента Соединенных Штатов по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени уйдет в отставку. Его заменит Эндрю Пик, ныне занимающий должность ..

Специальный советник президента Соединенных Штатов по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени уйдет в отставку. Его заменит Эндрю Пик, ныне занимающий должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам, сообщает "Интерфакс".Эксперты связывают отставку Тима Моррисона с процедурой импичмента, начатой в отношении американского лидера. В четверг спецсоветника вызвали в комитет Палаты представителей для дачи показаний в рамках расследования дела о переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает телеканал ""