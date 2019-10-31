Дети вручили водителям заранее подготовленные рисунки, призвав соблюдать правила дорожного движения.

31 октября в центре города Владимира сотрудники полиции совместно с юными жителями города провели профилактическую акцию «Я хочу жить!», в рамках которой в очередной раз напомнили водителям о дорожной дисциплине.Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, несущими службу на центральной улице Владимира, ребята оценивали, насколько законопослушны автолюбители областного центра. Специально для водителей мальчишки и девчонки подготовили рисунки с пожеланиями.Останавливаясь и ожидая стандартную процедуру проверки документов, водители приятно удивлялись, когда рядом с полицейским появлялся юный помощник.Принимая рисунок, слушая напоминания о важности соблюдения Правил дорожного движения и применения специальных детских удерживающих устройств, каждый участник акции благодарил ребят и обещал, что непременно будет строго следовать ПДД и соблюдать культуру вождения.По мнению водителей, подобные мероприятия несут безусловную пользу. Призыв о дисциплине на дороге, который звучит от ребенка, становится сильным препятствием в желании нарушить правила, а красочный рисунок напоминает об ответственности за жизни участников движения.