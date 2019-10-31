Появилась информация сразу о двух авариях с участием автомобилей такси, произошедших за вечер.

Сегодня во владимирских пабликах появилась информация сразу о двух авариях с участием автомобилей такси, произошедших за вечер. Одна произошла около 7 вечера на Суздальском проспекте, около Глобуса. По предварительной информации, иномарка столкнулась с грузовой Газелью. Виновник, по сообщениям очевидцев, водитель такси.Еще одно ДТП произошло в центре города, на улице Гагарина. Там столкнулись две легковушки. Обе аварии - без пострадавших. Подробности и причины произошедшего уточняются.фото