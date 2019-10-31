Чилийские власти передадут Малайзии свои наработки к отмененному саммиту АТЭС, заявило министерство иностранных дел Чили. Накануне президент Себастьян Пиньера сообщил об отмене сразу двух международных мероприятий: встречи стран АТЭС и климатического форума.

Чилийские власти передадут Малайзии свои наработки к отмененному саммиту АТЭС, заявило министерство иностранных дел Чили. Накануне президент Себастьян Пиньера сообщил об отмене сразу двух международных мероприятий: встречи стран АТЭС и климатического форума.Чили сожалеет обо всех неудобствах и проблемах, которые принесла главам стран организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом заявил президент Себастьян Пиньера, по решению которого саммит АТЭС, запланированный на 16-17 ноября в Сантьяго, не состоится. А ведь именно там США и Китай собирались подписать промежуточный вариант торгового соглашения. Все наработки Чили по подготовке к саммиту теперь обещают передать Малайзии, которая примет форум АТЭС, но уже в 2020 году.Отменяется и еще одно крупное мероприятие — климатический форум. Все — из-за массовых беспорядков, которые начались в стране после повышения цен на транспортные услуги. Уличные протесты постоянно перерастают в стычки с полицией, грабежи, погромы и поджоги магазинов. Из-за акций протеста в стране даже вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час. И проблема, по словам властей, все еще не решена."Наше правительство с глубочайшим сожалением решило не проводить саммит АТЭС, который был запланирован на ноябрь, а также климатический саммит, намеченный на декабрь. Как президент Чили, я всегда должен ставить на первое место внутренние проблемы и интересы чилийцев", — заявил президент Чили Себастьян Пиньера.В ООН заявили, что к ситуации относятся с пониманием. Но теперь возник вопрос, где же провести климатический форум. Сложность в том, чтобы найти подходящее место как можно скорее. Ведь обычно на этот саммит съезжаются представители почти всех стран."Генсек ООН был информирован лично президентом Чили о причинах, по которым они не смогут предоставить место для проведения мероприятия. В данный момент Антониу Гутерриш изучает различные варианты. Мы работаем над тем, что найти наиболее удобное место для проведения саммита", — сообщил Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН.Решением чилийских властей крайне возмущены представители организаций по защите окружающей среды. По их словам, экологические проблемы имеют не меньшее значение, чем протесты из-за повышения цен на проезд. И отменять саммит даже в сложившейся ситуации, на взгляд активистов, непростительно."Если и было что-то, что правительство могло бы сделать ради поиска мира и социальной справедливости, то это проведение климатического саммита. Мы возмущены тем, что президент Чили не относит экологические проблемы к числу важных для чилийцев вопросов", — объяснила Матиас Асун, глава чилийского отделения Greenpeace.Что же касается саммита АТЭС, то у Чили уже был опыт его проведения. В 2004 году глобальный форум проходил в столице страны — Сантьяго — и сопровождался традиционными для таких мероприятий протестами антиглобалистов.Но на улицах Сантьяго и других чилийских городах сейчас по-настоящему неспокойно. Беспорядки сотрясают страну уже несколько недель. За это время погибли как минимум 19 человек, более тысячи пострадали. На той неделе власти обнародовали ряд мер соцподдержки населения, отменили повышение цен на проезд. Но 28 октября протесты возобновились и непонятно, когда они закончатся.