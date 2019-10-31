Таким образом, она вернулась к уровню начала года.

В сентябре средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России снизилась с 9,91% до 9,68%, говорится в сообщении Центробанка. "Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, составила 9,68% и практически вернулась к уровню начала года", — отмечает регулятор. Ипотечные ставки начали расти в сентябре прошлого года. К весне 2019 года средний показатель по жилищным кредитам достиг 10,55%. В мае ставка начала снижаться, в августе она опустилась до 10%. По данным ЦБ, всего в сентябре российские банки выдали 107 тысяч ипотечных кредитов на 239,2 млрд рублей. Это всего на 1,3% выше показателей августа. Общая задолженность россиян по ипотеке на 1 октября составила 7,4 трлн рублей. Доля просроченной задолженности осталась на прежнем уровне – 1%. На последнем заседании Банк России вновь снизил ключевую ставку. Впервые с докризисного 2014 года сразу на 50 п.п. Таким образом, ключевая ставка опустилась до 6,5%. Само понижение стало четвертым за год.