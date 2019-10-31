Ребята получили возможность задать вопросы сотрудниками различных подразделений полиции, узнав о тонкостях профессии.

В рамках работы по профессиональному ориентированию молодежи в ОМВД России по Вязниковскому району состоялся «День открытых дверей» для студентов Вязниковского колледжа, в том числе, обучающихся по направлению «Правоохранительная деятельность».В начале встречи студентам рассказали, какие подразделения входят в состав полиции, в чем заключаются особенности несения службы в различных подразделениях полиции. В ходе беседы сотрудники полиции ответили на вопросы об условиях поступления в образовательные учреждения системы МВД России и требованиях, предъявляемых к кандидатам к поступлению на службу.Во время встречи студенты получили возможность задать вопросы сотрудниками различных подразделений, узнав о тонкостях профессии.В проведении встречи приняла участие юрисконсульт правового направления ОМВД России по Вязниковскому району.Юрисконсульт разъяснила студентам некоторые нормы административного и уголовного законодательства Российской Федерации, сделав акцент на последствиях, которые могут наступить в случае нарушения действующего законодательства.В завершении встречи начальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по Вязниковскому району Алексей Гвоздков пригласил студентов в музей МВД, где студенты узнали о важных вехах в истории МВД России и Отдела, увидели старые фотографии, грамоты, знаки отличия, форменное обмундирование разных лет.Полицейские ответили на все вопросы учащихся.