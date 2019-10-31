Не секрет, что львиная доля открытий в области высоких технологий происходит чаще всего в странах, которые инвестируют значительные средства в данную сферу. И это вполне закономерно, поскольку под лежачий камень вода не протекает..

Не секрет, что львиная доля открытий в области высоких технологий происходит чаще всего в странах, которые инвестируют значительные средства в данную сферу. И это вполне закономерно, поскольку под лежачий камень вода не протекает, но свои плоды такой подход все же приносит.

В Америке выпустят на продажу тонкие солнечные батареи с повышенной эффективностью

Улучшенные тонкопленочные солнечные батареи купить удастся, скорее всего, только на просторах США, а на мировую арену им выходить пока еще рано. Повышенная на 30% эффективность панелей немаловажный показатель, но пока что он существует только в экспериментальных условиях. Натолкнуть физиков на изготовление принципиально новых кремниевых ячеек смогли японские бумажные фигурки, делающиеся еще с начала прошлого века.



Благодаря перманентному отслеживанию расположения светила на небе, ячейки вовремя подстраиваются под прямые солнечные лучи. Стандартные батареи не могут выполнять таких манипуляций, из-за чего процесс инсоляции проходит не на полную мощность, независимо от того применяются это поликристаллические или монокристаллические фотоэлементы. В итоге классические батареи работают в полную силу в течении дня всего несколько минут.



Весь изыск разработанной технологии состоит в том, что панели разбиты на множество лоскутов, чьи углы наклона постоянно меняются, поворачиваясь вслед за солнцем, таким образом, прямые лучи падают на ВИЭ постоянно. На вид, по словам Макса Штейна ведущего разработчика панелей-оригами, инновационная модель ничем не отличается от стандартной, но сама начинка уже говорит о многом:



Специальная сетка из арсенида-галлия растягивается в любые стороны, не теряя эластичности;



Фотоэлементы, закрепленные на сетке, поворачиваются под нужными углами;



Положение ячеек регулируется с точностью до одного градуса, в диапазоне 120о.



В целом еще одним успехом можно назвать сокращение расходов на изготовление солнечных батарей.

Контроллеры заряда в составе тонкопленочных элементов

Поскольку сверхтонкие кремниевые ячейки еще не применялись в достаточно масштабных проектах, то задействовать контроллер заряда или тем более источник автономного питания не было необходимости. В принципе, можно использовать имеющиеся наработки для СЭС, поскольку большая их часть рассчитана ан теже мощностя, на которые ориентирован новый продукт.