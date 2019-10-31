Для любителей экстремального спорта создано много развлечений.

Можно пережить ни с чем несравнимые ощущения и получить свою долю адреналина. Ведь для экстремалов это так же необходимо, как есть и пить. Если у вас есть много друзей, которые увлекаются подобными видами спорта, то вы может сделать для них замечательный подарок. Его они оценят по достоинству. Это полет в аэротрубе. Этот вид экстремального спорта совсем недавно появился в нашей стране. Точнее, он стал недавно доступен как вид развлечения.

Для тренировки десантников упражнения на аэротрубе применялись довольно давно. И вот нам, обычным гражданам, также можно испытать ощущения свободного парения в пространстве. Заказать сертификат можно на известном сайте territoriapoleta.ru. Там же можно узнать и все подробности. Купить сертификат можно на 2, 4, 6 и 15 минут. За один раз «летать» может только один человек. Длительность полета 2-3 минуты. Так что вы можете заказать сертификат на одного человека или двух. Также есть сертификаты для 3 и 5 человек. Сертификат вы приобретаете сроком на 8 месяцев. И получаете огромное удовольствие от свободного полета.

Свободный полет

Что такое полет в аэротрубе и что это такое? Это труба, диаметр которой 3 метра. Из нее со скоростью 200 км/час поднимается вверх воздух. Именно его сильный поток и не дает человеку упасть, удерживая его в воздухе. Поток воздуха поднимает человека не высоту, равную трёхэтажному дому. Летать может даже тот, кто до этого не имел никакого представления об этом устройстве. Участник надевает специальный защитный комбинезон, который не продувается потоком воздуха. Также обязательный шлем, кроссовки, очки и беруши. Последние предназначены для того, чтобы ревом мотора не испортить слух. Каждый участник перед полетом проходит необходимый инструктаж. Также объясняются жесты, при помощи которых можно общаться с инструктором.

Участник полета должен постараться держать свое тело прямо. При этом в области поясницы корпус должен быть слегка прогнут. Смотреть нужно прямо перед собой стараться не болтать ногами. Максимально расслабить тело и наслаждаться свободным полетом.

По наблюдениям человек сможет насладиться полетом только на третий раз. Поэтому рекомендуется проводить 3 сеанса, продолжительностью 2 минуты. Даже новичок за это время может вполне освоиться и сможет выполнять простые маневры.