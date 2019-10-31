Личность участника группы Дятлова Семена Золотарева вызывает
много споров у исследователей. Как и почему 38-летнего мужчину взяли в поход,
до сих пор точно не известно.
Личность участника группы Дятлова Семена Золотарева вызывает
много споров у исследователей. Как и почему 38-летнего мужчину взяли в поход,
до сих пор точно не известно.
Журналист Валентин Дегтерев, который давно занимается
расследованием гибели тургруппы Дятлова, подверг сомнению данные из
официальной биографии Золотарева. Исследователь-энтузиаст уверен, что Семен во
время Великой Отечественной войны был пленен неприятелем. Более того, по некоторым данным, он перешел на сторону врага и "был завербован службами США".
Между тем журналист издательского дома "Комсомольская
правда" Наталья Варсегова, которая много времени посвятила изучению происшествия,
с Валентином Дегтяревым категорически не согласна. Репортер не отрицает, что Семен
Золотарев достаточно странная фигура для того похода, однако это еще ни о чем не говорит.
"Как он оказался в этой группе и почему – это тайна,
покрытая мраком. До сих пор нет однозначных предположений, как он в этой группе
оказался. Но говорить о том, что он бандеровец, ни в коем случае нельзя", -
поделилась мнением Наталья Варсегова.
Журналистка подчеркнула, что членами были
студенты и выпускники Уральского политехнического института. Золотарев действительно был значительно старше других участников похода.
"Он фронтовик, он прошел полностью всю войну, причем прошел
ее без единого ранения", – сказала Варсегова в программе "Сегодня утром" на
По словам репортера, необходимо провести эксгумацию тел и
изучить механизм переломов. Только так, по мнению исследователя, можно узнать,
что именно произошло с в 1959 году.