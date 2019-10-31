Личность участника группы Дятлова Семена Золотарева вызывает много споров у исследователей. Как и почему 38-летнего мужчину взяли в поход, до сих пор точно не известно.

Личность участника группы Дятлова Семена Золотарева вызываетмного споров у исследователей. Как и почему 38-летнего мужчину взяли в поход,до сих пор точно не известно.Журналист Валентин Дегтерев, который давно занимаетсярасследованием гибели тургруппы Дятлова, подверг сомнению данные изофициальной биографии Золотарева. Исследователь-энтузиаст уверен, что Семен вовремя Великой Отечественной войны был пленен неприятелем. Более того, по некоторым данным, он перешел на сторону врага и "был завербован службами США".Между тем журналист издательского дома "Комсомольскаяправда" Наталья Варсегова, которая много времени посвятила изучению происшествия,с Валентином Дегтяревым категорически не согласна. Репортер не отрицает, что СеменЗолотарев достаточно странная фигура для того похода, однако это еще ни о чем не говорит."Как он оказался в этой группе и почему – это тайна,покрытая мраком. До сих пор нет однозначных предположений, как он в этой группеоказался. Но говорить о том, что он бандеровец, ни в коем случае нельзя", -поделилась мнением Наталья Варсегова.Журналистка подчеркнула, что членами былистуденты и выпускники Уральского политехнического института. Золотарев действительно был значительно старше других участников похода."Он фронтовик, он прошел полностью всю войну, причем прошелее без единого ранения", – сказала Варсегова в программе "Сегодня утром" наПо словам репортера, необходимо провести эксгумацию тел иизучить механизм переломов. Только так, по мнению исследователя, можно узнать,что именно произошло с в 1959 году.