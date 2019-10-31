Рэпер Джиган известен всем не только как популярный исполнитель, но и как многодетный отец. Он со своей супругой Оксаной Самойловой воспитывает трех чудесных дочерей – Ариелу, Лею и Майю.

Рэпер Джиган известен всем не только как популярный исполнитель, но и как многодетный отец. Он со своей супругой Оксаной Самойловой воспитывает трех чудесных дочерей – Ариелу, Лею и Майю.Накануне стало известно, что в скором времени в звездной семье ожидается пополнение. Инсайдер из близкого окружения рэп-музыканта заявил, что модель находится на раннем сроке.По словам сообщателя, он это узнал непосредственно от самого Джигана. Тот не смог больше вынашивать в себе радостную новость и поспешил поделиться ей с друзьями, сообщает издание .Тем не менее, молодые супруги пока не торопятся делать официальное заявлении об интересном положении Оксаны. Чтобы скрыть факт своей беременности, Самойлова публикует архивные "полуобнаженные" снимки на своей странице в социальной сети Инстаграм.9 Окт 2019 в 2:47 PDTПримечательно, но в семье Джигана дети рождаются каждые три года. Их первая дочьАриела появилась на свет в 2011, вторая Лея – в 2014, третья Майя – в 2017 и, получается, что следующего малыша модель подарит мужу в 2020. Будет ли это снова девочка или, наконец, у рэпера появится наследник – нам остается пока только гадать.