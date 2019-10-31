Танец - самый доступный способ сплотить всех вместе.

Посетители одного из гипермаркета во Владимире стали участниками танцевального флэшмоба. Он посвящен Дню народного единства. Владимирцы увидели татарский, башкирский, русский народные танцы, а еще чеченскую лезгинку. Танец - самый доступный способ сплотить всех вместе, говорят организаторы такой яркой и веселой акции - администрация областного центра. Отметим, во Владимирской области проживают 90 национальностей. Завершился флэшмоб большим хороводом, участниками которого стали, в том числе и посетители гипермаркета.