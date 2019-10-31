Запрещенная в России террористическая организация Исламское государство подтвердила, что ее главарь Абу Бакр аль-Багдади мертв. Кроме того, террористы констатировали смерть его помощника ..

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" подтвердила, что ее главарь Абу Бакр аль-Багдади мертв. Кроме того, террористы констатировали смерть его помощника Абу Аль-Хасан Аль-Мухаджира.В ИГ заявили, что уже назначен новый главарь. Это некий Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Ранее Пентагон рассказал в деталях об операции уничтожения аль-Багдади. Были опубликованы ранее засекреченные снимки и видео операции американского спецназа, передает телеканал .