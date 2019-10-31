Итоги переговоров, которые накануне провели лидеры России и Венгрии, сейчас в центре внимания мировой прессы. Обсуждают, в частности, возможное подключение Будапешта к реализации проекта Турецкий поток. О результатах встречи Владимир Путин и Виктор Орбан рассказали на пресс-конференции.

Итоги переговоров, которые накануне провели лидеры России и Венгрии, сейчас в центре внимания мировой прессы. Обсуждают, в частности, возможное подключение Будапешта к реализации проекта "Турецкий поток". О результатах встречи Владимир Путин и Виктор Орбан рассказали на пресс-конференции.Итог многочасовых переговоров — подписание целого пакета соглашений. На повестке дня сотрудничество в сфере медицины, спорта, транспорта. "Лукойл" и "Транснефть" договорились с венгерскими партнерами о продолжении поставок нефти по трубопроводу "Дружба".Именно через Венгрию идут поставки российского газа в Западную Европу. Свои обязательства Будапешт выполняет, никаких сбоев, но, как и соседи, заинтересован в надежности поставок. Способствовать этой задаче призван и "Северный поток-2". Когда Путин был в Венгрии, стало известно, Дания дала разрешение на строительство трубопровода по своей территории."Мы приветствует такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", — заявил президент РФ Владимир Путин.Обеспечить энергобезопасность Европы поможет и "Турецкий поток". Прокладка морской части уже завершена. В конце года — окончательная готовность. Своей заинтересованности не скрывает и Венгрия."Для нас важно, чтобы газ поступал на территорию Венгрии с разных направлений. Чем раньше мы можем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше. Таким образом мы не будем уязвимыми в этом плане", — сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Уязвимой в сфере энергобезопасности Европу делает Украина. По словам Путина, трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу были конструктивными со всех сторон, включая Киев. Президент России призывает к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Речь заходит о ситуации на юго-востоке Украины. Пресса просит Путина прокомментировать недавний разговор на повышенных тонах президента Зеленского с бойцами нацбатальонов."Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ним, мне сейчас трудно сказать. Правильно ли он выбрал такую форму общения, как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю. Не такой уж сложный вопрос, на самом деле, разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах. Это тянется годами, теперь ясно почему. Потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска. Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос, я не знаю, но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе", — объяснил президент РФ Владимир Путин.Путина спрашивают о перспективах нормандского формата. Россия к встрече готова, лишь бы был результат, а не пустые разговоры. Умение добиваться целей Москва продемонстрировала, к примеру, в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя ситуация в том регионе остается крайне сложной, отмечает Путин на встрече с главами христианских церквей Ближнего Востока."Несмотря на то, что Ближний Восток является колыбелью христианства, тем не менее, сейчас мы наблюдаем очень тяжелое положение, в котором оказались христиане Ближнего Востока, это убийства, насилие, грабежи. Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый, это не может нас не беспокоить. В основе нашей собственной идентичности лежит христианская культура. И мы не можем без, что называется, слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами", — поясняет президент РФ Владимир Путин.Уже позднее Путин и Орбан смогли немного прогуляться по территории Кармелитского подворья — это резиденция премьера, где в старину был монастырь. Лидеры полюбовались вечерним Будапештом со смотровой площадки.- Мы очень благодарны, что вы приехали.- Спасибо за добрые слова. Я всегда жду вас в России.Уже садясь в машину, Путин отметил важность состоявшегося разговора с главами христианских церквей Ближнего Востока.Затем президент России направился в штаб-квартиру Международной федерации дзюдо. Беседа в неформальной обстановке о развитии дзюдо. Во многом это заслуга главы Международной федерации Мариуса Визера."За последние годы, после 2008 года, когда вы стали президентом Международной федерации дзюдо, очень многое изменилось в лучшую сторону в этом виде спорта. Вы очень много сделали для его продвижения. Дзюдо теперь занимаются на всех континентах", — отметил президент РФ Владимир Путин.В свою очередь глава Международной федерации пожелал удачи российскими спортсменам на предстоящей Олимпиаде в Токио.Программа российского президента завершилась уже поздно вечером. Теперь на повестке дня детальная проработка многочисленных совместных проектов: строительство двух новых энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш", производство судов для речного флота Венгрии, а также модернизация поездов будапештского метро.