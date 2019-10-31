Группа ученых из США и Канады провела исследование и выяснила, как изменяется поведение пожилых людей за несколько лет, а также в ходе эксперимента удалось выявить признаки скорой смерти. ..
Группа ученых из США и Канады провела исследование и выяснила, как изменяется поведение пожилых людей за несколько лет, а также в ходе эксперимента удалось выявить признаки скорой смерти. На анализ данных и наблюдение за добровольцами ушло 13 лет.
В ходе эксперимента специалисты наблюдали за физической активностью добровольцев, число которых составило 1275 человек. Чтобы получать точные сведения, на запястья участников исследования надевались специальные мониторы, передает
В конечном итоге ученым удалось установить, что участники, которые внезапно начинали двигаться более активно или спокойно в течение 1-90 минут или более 2 часов, в дальнейшем могли стать инвалидами или ослабеть. При этом у них нарушалась повседневная деятельность, и в конечном итоге пожилые люди могли умереть в ближайшие 13 лет. Люди с необычной картиной двигательной активности также умирали в 1,6 раза чаще.