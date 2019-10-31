Группа ученых из США и Канады провела исследование и выяснила, как изменяется поведение пожилых людей за несколько лет, а также в ходе эксперимента удалось выявить признаки скорой смерти. ..

Группа ученых из США и Канады провела исследование и выяснила, как изменяется поведение пожилых людей за несколько лет, а также в ходе эксперимента удалось выявить признаки скорой смерти. На анализ данных и наблюдение за добровольцами ушло 13 лет.В ходе эксперимента специалисты наблюдали за физической активностью добровольцев, число которых составило 1275 человек. Чтобы получать точные сведения, на запястья участников исследования надевались специальные мониторы, передаетВ конечном итоге ученым удалось установить, что участники, которые внезапно начинали двигаться более активно или спокойно в течение 1-90 минут или более 2 часов, в дальнейшем могли стать инвалидами или ослабеть. При этом у них нарушалась повседневная деятельность, и в конечном итоге пожилые люди могли умереть в ближайшие 13 лет. Люди с необычной картиной двигательной активности также умирали в 1,6 раза чаще.