Жительница подмосковного Чехова обратилась в полицию и паблики в социальных сетях с просьбой о помощи в поисках украденной детской инвалидной коляски. Ее похитили из подъезда жилого ..

Жительница подмосковного Чехова обратилась в полицию и паблики в социальных сетях с просьбой о помощи в поисках украденной детской инвалидной коляски. Ее похитили из подъезда жилого дома.Коляску удалось вернуть уже на следующий день благодаря неравнодушным жителям города. Пострадавшей незнакомые люди написали в соцсетях и рассказали, что какой-то пьющий мужчина принес им инвалидную коляску и предложил ее купить, передает