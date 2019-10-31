Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. Тяжелая работа накладывает отпечаток на внешний вид главы государства. Ранее улыбчивый и жизнерадостный политик производит тягостное впечатление.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. Тяжелая работа накладывает отпечаток на внешний вид главы государства. Ранее улыбчивый и жизнерадостный политик производит тягостное впечатление.
Внешний вид Владимира Зеленского сильно поменялся, отметила
психолог и физиогномист Светлана Филатова. По ее словам, у ранее улыбчивого
политика на лице появилась грусть, усталость и выражение безнадежности, видно,
что он очень озабочен. "Ужасно смотреть на него", – заявила эксперт.
Такой внешний вид свидетельствует о том, что организм
работает на пределе, что человек серьезно устал, полагает Филатова. Примерно
так же выглядел экс-президент Петр Порошенко к концу срока. "У него также
образовались жуткие мешки под глазами. Причем они круговые – это самый плохой
вариант", – рассказала специалист в эфире НСН.
Грустить и переживать у Зеленского есть от чего. Ситуация в
стране продолжает накаляться. Националисты проводят массовые
антиправительственные митинги, протестуя против отвода войск с линии фронта в
Донбассе. Радикалы обвиняют президента в "капитуляции" перед Россией.
На прошлой неделе попытался лично образумить
националистов. Однако разговор с ними у президента не получился: окопавшиеся на
линии фронта ультраправые вели себя дерзко развязно.
По мнению экспертов, оказался в тяжелейшей
ситуации. С одной стороны, его рейтинг начал падать, граждане ждут выполнения
предвыборных обещаний и прекращения войны. С другой, дальнейшие шаги к миру
вызовут еще большее сопротивление радикалов и поддерживающей их части
общественности и политической элиты.