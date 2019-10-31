Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. Тяжелая работа накладывает отпечаток на внешний вид главы государства. Ранее улыбчивый и жизнерадостный политик производит тягостное впечатление.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас нелегко. Тяжелая работа накладывает отпечаток на внешний вид главы государства. Ранее улыбчивый и жизнерадостный политик производит тягостное впечатление.Внешний вид Владимира Зеленского сильно поменялся, отметилапсихолог и физиогномист Светлана Филатова. По ее словам, у ранее улыбчивогополитика на лице появилась грусть, усталость и выражение безнадежности, видно,что он очень озабочен. "Ужасно смотреть на него", – заявила эксперт.Такой внешний вид свидетельствует о том, что организмработает на пределе, что человек серьезно устал, полагает Филатова. Примернотак же выглядел экс-президент Петр Порошенко к концу срока. "У него такжеобразовались жуткие мешки под глазами. Причем они круговые – это самый плохойвариант", – рассказала специалист в эфире НСН.Грустить и переживать у Зеленского есть от чего. Ситуация встране продолжает накаляться. Националисты проводят массовыеантиправительственные митинги, протестуя против отвода войск с линии фронта вДонбассе. Радикалы обвиняют президента в "капитуляции" перед Россией.На прошлой неделе попытался лично образумитьнационалистов. Однако разговор с ними у президента не получился: окопавшиеся налинии фронта ультраправые вели себя дерзко развязно.По мнению экспертов, оказался в тяжелейшейситуации. С одной стороны, его рейтинг начал падать, граждане ждут выполненияпредвыборных обещаний и прекращения войны. С другой, дальнейшие шаги к мирувызовут еще большее сопротивление радикалов и поддерживающей их частиобщественности и политической элиты.