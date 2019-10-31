В подъезде жилого дома на Кишиневской улице в Екатеринбурге обрушился потолок, едва не убив выходившую из лифта женщину. ЧП случилось на 19-м этаже новостройки. По словам женщины, ..

В подъезде жилого дома на Кишиневской улице в Екатеринбурге обрушился потолок, едва не убив выходившую из лифта женщину. ЧП случилось на 19-м этаже новостройки.По словам женщины, представители "УЭЖКХ Екатеринбург" в чате призвали жильцов никуда не жаловаться. Однако она все же решила сообщить о происшествии в необходимые инстанции, передаетZnak.com.Директор компании-застройщика Вячеслав Трапезников предположил, что причиной обрушения стало воздействие с технического этажа. Ситуация находится на контроле ТСЖ и управляющей компании.