Общая сумма причиненного ущерба составила почти 40 тысяч рублей

Жителя Коврова обвиняют в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Летом этого года мужчина, зная, что в торговом павильоне не заперли запасной выход, дважды проникал в помещение, откуда воровал детские велосипеды, конструкторы, а также рюкзаки. Его преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.Позже полицейские выяснили, что в течение нескольких месяцев злоумышленник украл еще несколько велосипедов, оставленных без присмотра на улице и деньги у своей знакомой, уснувшей после совместного распития алкогольных напитков. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 40 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.