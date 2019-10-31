34-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких кражах.

34-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких кражах.В июле текущего года ковровчанин совершил кражу из торгового павильона. Воспользовавшись незакрытой дверью, он вынес детские велосипеды, конструкторы, рюкзак. Но попался в объектив камер наблюдения. Преступник был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. В ходе следствия выяснилась его причастность к еще нескольким случаям кражи велосипедов, а также денежных средств, которые обвиняемый украл у своей знакомой. Общая сумма причиненного ущерба составила 40000 руб.Дело направлено в суд, сообщает