Фигуранты, являясь сотрудниками одного из столичных банков, используя свое служебное положение, совершали фиктивные сделки по приобретению ценных бумаг с подконтрольными лицами...

"Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере мошенническим способом.Установлено, что фигуранты, являясь сотрудниками одного из столичных банков, используя свое служебное положение, совершали фиктивные сделки по приобретению ценных бумаг с подконтрольными физическими и юридическими лицами. Таким образом, злоумышленники похитили денежные средства кредитно-финансовой организации на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ, которое впоследствии переквалифицировано на статью 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в совершении преступления задержаны 53 и 54-летний жители столицы. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Деятельность банка прекращена в судебном порядке.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.