В концертном зале Зарядье в Москве ждут поклонников классической музыки. Там открылся 1-й Международный фестиваль, который так и называется Зарядье.

В концертном зале "Зарядье" в Москве ждут поклонников классической музыки. Там открылся 1-й Международный фестиваль, который так и называется "Зарядье". Художественный руководитель — дирижер Валерий Гергиев — пригласил лауреатов конкурса Чайковского, "Страдивари-ансамбль", известных оперных солистов, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра. Коллектив Гергиева 4 ноября закроет фестиваль совместными концертами с пианистом Денисом Мацуевым, сообщает телеканал "Россия 24".