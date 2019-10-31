В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене. В очередной раз там был поднят вопрос о Крыме, который РФ считает закрытым навсегда.

В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось 31 октября в Киеве, говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене: будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.В Альянсе вновь отметили, что осуждают и не признают "присоединения Россией Крымского полуострова", и призвали вернуть "контроль над Крымом" Украине, передает "Интерфакс".Там также заявили об осуждении "продолжающегося наращивания военного присутствия России в Крыму" и назвали это "частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе".В НАТО также выразили обеспокоенность "нарушением прав человека" в Крыму (в частности, в отношении крымских татар) и призвали Россию "дать доступ в Крым международным организациям.Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года, когда за это высказалось подавляющее большинство проживающих на полуострове людей.После этого страны ЕС и США назвали это "аннексией" и ввели санкции, а Украина до сих пор считает Крым своей, но "временно оккупированной территорией".Президент России на это заявил, что тема Крыма закрыта навсегда.