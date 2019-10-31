«Отсутствие со стороны руководителя ОКБ системного подхода к организации здравоохранения».

«Отсутствие со стороны руководителя ОКБ системного подхода к организации здравоохранения».«Областная клиническая больница, имея все возможности для оказания доступной и качественной медицинской помощи жителям всей Владимирской области, не использовала их», – объяснил суть претензий к руководству ОКБ директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.Вот список нарушений, которые обладминистрация предъявила к больнице:- Нарушение маршрутизации пациентов из районов;-Отказ в госпитализации пациентам по скорой помощи (даже пострадавшим в ДТП);-Серьёзные нарушения в оказании медицинской помощи акушерско-гинекологического профиля.Как сообщается в , на все эти нарушения неоднократно указывалось руководителю ОКБ. Но адекватных мер по их устранению принято не было.