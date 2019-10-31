В Санкт-Петербурге на продажу выставлена квартира, в которой жил великий русский поэт Александр Пушкин.

100-метровая квартира расположена в доме номер 32 на набережной Кутузова. Пушкин проживал там с 1834 по 1836 год, там он написал повести "Капитанская дочка" и "Пиковая дама", а также создал черновики для "Египетских ночей", пишет "Российская газета" со ссылкой на риелтора, занимающегося продажей.Пушкину очень нравилось расположение дома, от которого он мог дойти до Летнего сада в тапочках, о чем писал в своем дневнике.Квартира Пушкину не принадлежала – он арендовал ее у князя Вяземского. В последние годы жилплощадь принадлежала состоятельной петербургской семье. Недвижимость продают за 55 миллионов рублей.