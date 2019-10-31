Фигурант обвиняется в совершении пяти краж.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении серии имущественных преступлений.По версии следствия, в июле текущего года злоумышленник, зная, что в торговом павильоне не заперт запасной выход, дважды проникал в помещение, откуда похищал детские велосипеды, конструкторы и рюкзак. Противоправные деяния были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в магазине.После поступившего в полицию сообщения фигурант был задержан оперативниками.В ходе следствия установлено, что в течение нескольких месяцев обвиняемый также совершил ряд краж велосипедов, оставленных без присмотра на улице и денежных средств у своей знакомой, уснувшей после совместного распития спиртного. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 40 000 рублей.Фигуранту было предъявлено обвинение в совершении пяти краж.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.