Участниками мероприятия стали более 30 гостей, в числе которых представители малого и среднего бизнеса

Банк УРАЛСИБ провел в Смоленске мероприятие для представителей бизнеса "УРАЛСИБ-территория ВЭД". Участниками мероприятия стали более 30 гостей, в числе которых представители малого и среднего бизнеса, а также владельцы компаний и начинающие предприниматели. Партнером мероприятия выступил АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области".С презентациями выступили управляющий директор по Центральному региону Михаил Вишнивецкий, руководитель направления транзакционных продуктов Лариса Степанова, Генеральный директор АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области” Максим Астапенков.Управляющий директор по Центральному региону Банка УРАЛСИБ Михаил Вишнивецкий провел семинар "УРАЛСИБ сегодня для клиентов МСП”, в ходе которого рассказал о новых возможностях для развития предпринимателей, о сервисах и продуктах для старта бизнеса, о пакетах услуг, о бесплатном обучении ведению бизнеса, о бизнес-плейсе и бонусах от партнеров.Руководитель направления транзакционных продуктов Банка УРАЛСИБ Лариса Степанова выступила с докладом "УРАЛСИБ – территория ВЭД”, в котором рассказала о продуктах для бизнеса, о сопровождении внешнеэкономической деятельности, о требованиях валютного законодательства к резиденту - участнику ВЭД, об ответственности за нарушение валютного законодательства, а также о ВЭД технологиях в Банке УРАЛСИБ, об онлайн-сервисах в системе Клиент-Банк.Генеральный директор АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области” Максим Астапенков выступил с докладом "Государственная поддержка экспортеров” в котором рассказал об основных механизмах господдержки, о региональных центрах поддержки экспорта, о сервисах для региональных экспортеров и электронных форматах торговли.БАНК УРАЛСИБ регулярно участвует в мероприятиях по повышению финансовой грамотности для различных возрастных и социальных групп. Кроме того, для предпринимателей в Банке создан «Университет бизнеса» - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.