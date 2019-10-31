Поликлиники, которые находятся в старых зданиях, полностью модернизируют. В них планируется создать комфортные условия для пациентов и медперсонала.

В течение трех лет в Москве отремонтируют около 150 поликлиник. Об этом Сергей Собянин сообщил по итогам семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения в Светлогорске.Главное, конечно, — это модернизация тех поликлиник, которые построены 30, 40, 50, а то и 70 лет назад и находятся в старых зданиях. Конечно, они требуют полной модернизации, капитального ремонта, замены старого оборудования на современное. Такая программа в Москве создана. Мы предполагаем около 150 клиник отремонтировать в течение трех лет. Причем это не какой-то частичный ремонт, это полная модернизация, превращение их в современные клиники, — рассказал Мэр Москвы.Чтобы поэтажное расположение различных кабинетов было удобным для человека, чтобы пациенты не бегали по всем этажам за справками или какими-то ненужными направлениями. Важно создать комфортную среду, современную среду, благожелательную к пациенту. Это главные принципы модернизации первичного звена, — подчеркнул он.Сергей Собянин отметил, что врачам необходимо оказывать государственную поддержку. Это, по сути дела, передовая здравоохранения, — заключил он.Мэр Москвы добавил, что в городе приняли решение организовать работу узких специалистов в поликлиниках по утвержденному стандарту.Мы принимаем где-то около 500 врачей в ближайшее время, для того чтобы в каждой клинике был свой набор узких специалистов, утвержденных согласно стандарту, — сказал Сергей Собянин.