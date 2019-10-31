В Удмуртии судебным приставам удалось поймать злостного неплательщика алиментов. Его задержали при посадке в поезд и доставили в отделение в Ижевске. По данным , мужчину ограничили в ..

В Удмуртии судебным приставам удалось поймать злостного неплательщика алиментов. Его задержали при посадке в поезд и доставили в отделение в Ижевске.По данным , мужчину ограничили в правах управления транспортным средством и выезда за пределы России. Житель Ижевска сообщил о месте фактического проживания и выплатил часть долга в размере 83 тысяч рублей.