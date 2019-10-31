Шутки про третью мировую уже начинают казаться не такими уж и шутками. В США уже сейчас рассматриваются варианты нападения на Крым и Дальний восток.

Шутки про третью мировую уже начинают казаться не такими уж и шутками. В США уже сейчас рассматриваются варианты нападения на Крым и Дальний восток.СМИ уже вовсю трубят, что американское правительство не исключает возможности военных действий на территории России, а потому уже пытаются смоделировать подобный ход развития событий. Власти противоборствующей державы никак не хотят оставить свои попытки по "сдерживанию России" и в качестве одной из мер вполне серьезно рассматривают вариант нападения на Крым.Кроме того, они вполне себе готовы напасть и на Дальний восток. Как Life со ссылкой наиздание Foreign Policy, Белый дом уже строит вариантыподготовки к так называемой эпохе великодержавного соперничества.К примеру, на фоне этого процесса в Америке предлагают осуществить "горизонтальную эскалацию и причинение издержек". План такого развития событий состоит в том, чтобы США причиняли различные неудобства не только России, но иКитаю.Вероятной причиной начала конфликта двух государств называют якобы желание России захватить Прибалтику. Впрочем, такая теория имеет весьма неоднозначные планы на успех. В статье отметили, что при ядерном потенциале нашей страны закончится все может весьма плачевно.Напомним, что ранее американские военные уже возможное нанесение воздушных ударов по полуострову Крым. Два американских военных самолета совершили тогда тренировочный полет над Черным море.Учения американских бомбардировщиков состоялись при участии военныхУкраины, Румынии и Грузии. B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд вВеликобритании и долетели до акватории.