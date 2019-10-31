Бизнесмен Вагиф Пейсахов брал у знаменитого певца 25 миллионов долларов. Нелли Кобзон направила в суд заявление на недобросовестного должника.

Бизнесмен Вагиф Пейсахов брал у знаменитого певца 25 миллионов долларов.Нелли Кобзон направила в суд заявление на недобросовестного должника.Избранница Иосифа Кобзонапотребовала признать предпринимателя банкротом. Заявление поступило вАрбитражный суд Москвы 30 октября, но к производству его пока не приняли.Пейсаховнеоднократно брал у исполнителя деньги в долг на развитие бизнеса, но никогда ихне возвращал, передает РИА Новости. В 2014 году артист настоял на заключении сосвоим должником двух договоров найма на 25 миллионов долларов. Через месяц бизнесмен заявил Кобзону, что все деньгипроиграл в карты и долг вернуть не может.Иосиф Кобзонобратился за помощью к правоохранителям. Выяснилось, что Пейсахов и несобирался возвращать свои долги, а просто пытался обманом выманить у звезды побольшеденег.В 2016 годубизнесмена приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество в особокрупном размере. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Иосифа Кобзона насумму 25 миллионов долларов.Материал дополняется