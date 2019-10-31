Бизнесмен Вагиф Пейсахов брал у знаменитого певца 25 миллионов долларов.
Нелли Кобзон направила в суд заявление на недобросовестного должника.
Бизнесмен Вагиф Пейсахов брал у знаменитого певца 25 миллионов долларов.
Нелли Кобзон направила в суд заявление на недобросовестного должника.
Избранница Иосифа Кобзона
потребовала признать предпринимателя банкротом. Заявление поступило в
Арбитражный суд Москвы 30 октября, но к производству его пока не приняли.
Пейсахов
неоднократно брал у исполнителя деньги в долг на развитие бизнеса, но никогда их
не возвращал, передает РИА Новости. В 2014 году артист настоял на заключении со
своим должником двух договоров найма на 25 миллионов долларов. Через месяц бизнесмен заявил Кобзону, что все деньги
проиграл в карты и долг вернуть не может.
Иосиф Кобзон
обратился за помощью к правоохранителям. Выяснилось, что Пейсахов и не
собирался возвращать свои долги, а просто пытался обманом выманить у звезды побольше
денег.
В 2016 году
бизнесмена приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество в особо
крупном размере. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Иосифа Кобзона на
сумму 25 миллионов долларов.
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