Сегодня, 31 октября, в канун Дня всех святых, почти во всем мире отмечается Хэллоуин. В честь заморского праздника музыкант Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская примерили костюмы супергероев.

Сегодня, 31 октября, в канун Дня всех святых, почти во всеммире отмечается Хэллоуин. В честь заморского праздника музыкант Владимир Преснякови певица Наталья Подольская примерили костюмы супергероев.В личном "Инстаграм" Наталья рассказала, что в детском саду,куда ходит ее сын Артемий, вечеринка в честь Хэллоуина. Дети должны прийти напраздник в костюмах. Переодеться в какого-нибудь сказочного персонажа можно исопровождающим их родителям."Тема обязал нас тоженарядиться", – поделилась Подольская.Певица выбрала образ Эластики из мультфильма "Суперсемейка".К слову, наряд на артистке сидел отлично. Наталья держит себя в хорошей физическойформе.Музыкант Владимир Пресняков остановил свой выбор на костюмеимперского штурмовика из киноэпопеи "Звездные войны". Его четырехлетний сынАртемий в этом году решил быть Человеком-пауком."Мы готовы спасать мир вновь и вновь! Да прибудет с намисила 💪🏻💪🏻💪🏻", – подписала свежее семейноефото .31 Окт 2019 в 8:02 PDTТакже в "Сторис"вокалистка опубликовала видео, которое сделала уже в разгар праздника. В кадремаленький Артемий танцует в компании ровесников, которые тоже принарядились. Малышейразвлекает "ведьма"-воспитатель.Дошкольникитак зажигательно двигаются, что многие родители не могут устоять на месте., например, ожидая в коридоре у лестницы, не удержался и тожепустился в пляс. Позже к нему присоединилась жена Наталья Подольская.