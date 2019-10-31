Сегодня, 31 октября, в канун Дня всех святых, почти во всем
мире отмечается Хэллоуин. В честь заморского праздника музыкант Владимир Пресняков
и певица Наталья Подольская примерили костюмы супергероев.
Сегодня, 31 октября, в канун Дня всех святых, почти во всем
мире отмечается Хэллоуин. В честь заморского праздника музыкант Владимир Пресняков
и певица Наталья Подольская примерили костюмы супергероев.
В личном "Инстаграм" Наталья рассказала, что в детском саду,
куда ходит ее сын Артемий, вечеринка в честь Хэллоуина. Дети должны прийти на
праздник в костюмах. Переодеться в какого-нибудь сказочного персонажа можно и
сопровождающим их родителям.
"Тема обязал нас тоже
нарядиться", – поделилась Подольская.
Певица выбрала образ Эластики из мультфильма "Суперсемейка".
К слову, наряд на артистке сидел отлично. Наталья держит себя в хорошей физической
форме.
Музыкант Владимир Пресняков остановил свой выбор на костюме
имперского штурмовика из киноэпопеи "Звездные войны". Его четырехлетний сын
Артемий в этом году решил быть Человеком-пауком.
"Мы готовы спасать мир вновь и вновь! Да прибудет с нами
сила 💪🏻💪🏻💪🏻", – подписала свежее семейное
фото .
31 Окт 2019 в 8:02 PDT
Также в "Сторис"
вокалистка опубликовала видео, которое сделала уже в разгар праздника. В кадре
маленький Артемий танцует в компании ровесников, которые тоже принарядились. Малышей
развлекает "ведьма"-воспитатель.
Дошкольники
так зажигательно двигаются, что многие родители не могут устоять на месте.
, например, ожидая в коридоре у лестницы, не удержался и тоже
пустился в пляс. Позже к нему присоединилась жена Наталья Подольская.