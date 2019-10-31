Развитие системы здравоохранения в регионах России обсудят на расширенном заседании Госсовета в Калининграде, куда накануне прибыл Владимир Путин.

Развитие системы здравоохранения в регионах России обсудят на расширенном заседании Госсовета в Калининграде, куда накануне прибыл Владимир Путин.На предыдущем заседании глава государства распорядился разработать предложения, как изменить систему оплаты труда медиков, и как оценить степень износа медоборудования, транспорта и зданий.По информации пресс-службы Кремля, в программе визита также встреча с общественностью и посещение судостроительного завода "Янтарь". Там президенту покажут корвет "Гремящий", сообщает телеканал "Россия 24".Судно, на котором впервые планируют разместить ракеты "Калибр", спустили на воду два года назад. После завершения ходовых испытаний, в ноябре его направят для проверки на полигонах Северного флота. Ожидается, что до конца года корвет передадут военным.