Фермерская доля в общем производстве сельхозпродукции Владимирской области составляет сегодня 4%

Фермерская доля в общем производстве сельхозпродукции Владимирской области составляет сегодня 4%. В прошлом году они произвели продукции на 1 миллиард 100 млн. рублей. Об этом председатель Совета владимирской областной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Возрождение села» Елена Дегтярева. Еще в 13 году фермеры обрабатывали всего 8,5 тысяч гектаров пашни, а в 2018 уже 22 тысячиЕлена Дегтярева: «Поголовье коров на 1 января 19 года - 7 тысяч и оно у нас растет. За год 16%. И такой темп роста у нас почти ежегодно. Молока 12 тыс. тонн и 12% за год. Это тоже хорошие темпы. Мяса произведено 2 тысячи тонн- рост 10%».К сожалению, из-за африканской чумы свиней фермеры отказались от выращивания свиней, перейдя на производство коз, кроликов и овец. Некоторые стали заниматься выращиванием рыбы, в том числе осетровых пород."Радио России-Владимир"