Две бронзовые и одну серебряную награды в копилку российской сборной принес Артур Бабаян и еще одну бронзу - Ирина Фурдик

Воспитанники владимирской областной СШОР по тяжелой атлетике имени Кузнецова завоевали одну серебряную и три бронзовые медали первенства Европы среди юниоров и юниорок, которое проходило в столице Румынии - Бухаресте.По информации департамента спорта, две бронзовые и одну серебряную награды в копилку российской сборной принес спортсмен из Александровского района Артур Бабаян, выступавший в весовой категории «96 кг». Он стал третьим в рывке (160 кг) и толчке (194 кг) и вторым – по сумме двоеборья. Результат выступления Артура – 354 кг. Ирина Фурдик, которая также параллельным зачетом выступала за Московскую область, стала обладательницей бронзовой медали в рывке с результатом 80 кг. В упражнении «Толчок» и по сумме двоеборья Фурдик оказалась пятой (96 кг и 176 кг соответственно). Наставниками спортсменов являются Андрей Стешин и Павел Кузнецов. В первенстве Европы участвовали около 500 спортсменов из 50 стран.