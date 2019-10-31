Делегация Владимирской области из 10 добровольцев участвует в Международном форуме волонтёров-медиков, который проходит в Иванове.

Делегация Владимирской области из 10 добровольцев участвует в Международном форуме волонтёров-медиков, который проходит в Иванове. В масштабном мероприятии также принимают участие члены общественных организаций, студенты-медики и молодые врачи из всех регионов России и 45 зарубежных стран.На форуме обсуждаются вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и международного сотрудничества, проходят практические модули, образовательные, культурные и спортивные мероприятия. В качестве экспертов приглашены представители Всемирной организации здравоохранения, программы «Добровольцы ООН» и UNAIDS, Министерства здравоохранения России, зарубежных медицинских университетов, заслуженные врачи.Организаторами форума выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», Министерство здравоохранения России, Росмолодёжь и Правительство Ивановской области. Сообщили в обладминистрации.