Александр стал лучшим в весовой категории «63 кг» в дисциплине «греко-римская борьба».

Александр Пастушенко, представляющий Владимирскую область на первенстве Европы по спорту глухих в городе Гомеле, стал лучшим в весовой категории «63 кг» в дисциплине «греко-римская борьба». Сообщили в департаменте спорта.Чемпионат и первенство Европы по спорту глухих (спортивная борьба) проходят в Белоруссии. В соревнованиях участвуют около 100 человек.Владимирский регион, кроме Пастушенко, представляет также Иван Константинов.