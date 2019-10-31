Проблемы инвалидов обсуждают в эти дни в областном центре. Здесь проходит межрегиональная конференция.

Проблемы инвалидов обсуждают в эти дни в областном центре. Здесь проходит межрегиональная конференция.В программе - наиболее успешные практики в решении задач ранней помощи, образования и трудоустройства инвалидов. Также говорят об особенностях социального обслуживания и о новых технологиях сопровождаемого проживания. Эту практику владимирской организации АРДИ "СВЕТ", возможно, примут на вооружение и в других регионах. На межрегиональную конференцию съехались участники из 14-ти регионов страны. Это социально-ориентированные организации, специалисты, работающие с инвалидами и представители госорганов.Ольга Хохлова. представитель областного ЗС в Совете Федерации: "Сегодня моя задача, во-первых, посмотреть, а что нужно изменить в законодательстве для того, чтобы облегчить, улучшить жизнь этой категории граждан. Во-вторых, это все-таки продвигать наработку тех опытов, тех практик, которые у нас в области есть, продвигать их на федеральный уровень."