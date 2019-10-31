За почти 100 тысяч рублей он скрыл два нарушения на производстве, одно из которых привело к смерти

Во Владимире осудили бывшего государственного инспектора труда. Его признали виновным в получении взятки за уменьшение наказания для представителя предприятия, на котором случился несчастный случай с летальным исходом.В октябре 2018 он возглавил комиссию по расследованию несчастного случая со смертельным исходом на одном из муромских предприятий. В ходе проверки инспектор выявил нарушения со стороны руководства, за которые было нужно выписать штраф, а также привлечь владельцев к административной ответственности, но за взятку в размере 80 тысяч рублей инспектор «закрыл глаза» на это.Уже на другом предприятии спустя несколько месяцев инспектор за похожую «услугу» получил 15 тысяч рублей.Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.