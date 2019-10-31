Кондуктор с водителем успели выбраться

На Суздальском проспекте вечером загорелся автобус марки «Волгабас», стоящий на конечной остановке. Никто из находившихся рядом людей не пострадал, но пламя полностью уничтожило салон машины, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Пожарные быстро среагировали на вызов и уже через 10 минут ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 27,5 кв.м. Кондуктор с водителем успели вовремя выбраться из горящего автобуса. Причины пожара устанавливаются.