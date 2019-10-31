Государственный инспектор труда признан виновным в получении взятки. Приговор вынесли в Ленинском суде Владимира.

Государственный инспектор труда признан виновным в получении взятки. Приговор вынесли в Ленинском суде Владимира.По информации областной прокуратуры, что госинспектор получил от представителя одного из местных предприятий, где произошел несчастный случай на производстве со смертельным исходом, 80 тыс. рублей за минимизацию наказания для юридического лица и за непроведение необходимого в таких случаях административного расследования. Во время проверки другого предприятия, на котором произошел несчастный случай на производстве, от также получил взятку в размере 15 тыс. рублей за объявление предприятию-нарушителю вместо внушительного штрафа наказания в виде предупреждения.Вину мужчина признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе на 3 года.