Долгожданная беременность обернулась потерей ребёнка. В нашу редакцию обратился Алексей Леонтьев- житель города Струнино Александровского района. Мужчина уверен: его супруге Ирине в экстренной ситуации не оказали необходимую медицинскую помощь.

Долгожданная беременность обернулась потерей ребёнка. В нашу редакцию обратился Алексей Леонтьев- житель города Струнино Александровского района. Мужчина уверен: его супруге Ирине в экстренной ситуации не оказали необходимую медицинскую помощь. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в александровскую ЦРБ.По словам Алексея Леонтьева, срок беременности его супруги на момент обращения к медикам составлял 5 месяцев. Пара ждала второго ребёнка, и как раз готовилась узнать пол малыша на УЗИ. Внезапно Ирина почувствовала себя плохо. Но, несмотря на просьбы, квалифицированной помощи не дождалась. Теперь отец неродившегося ребёнка намерен призвать медиков к ответственности.Алексей Леонтьев, житель г. Струнино: "Наказывать за это надо. Это просто безалаберность наших врачей. Это произошло вечером, была температура 42. Приехала скорая, забрала её. Привезли из Струнино в Александровскую районную больницу. Ни в одном отделении не приняли, ни во втором. Сделали ей укол, отправили домой. В 4 часа у неё воды вышли. Приехала скорая, забрали её, и почистили на следующий день. Вызывали искусственные роды, вот, что творят."Алексей Леонтьев намерен добиваться справедливости. Отметим, что в регионе - это не первая история с неоказанием должной помощи роженице. Мы будем следить за развитием событий.