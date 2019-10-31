В рамках профилактической акции «Нет ненависти и вражде!» полицейские обсудили вопросы противодействия экстремистским проявлениям в среде молодежи.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» в рамках проводимых в эти дни оперативно-профилактических мероприятий «Нет ненависти и вражде!» и работы по правовому просвещению молодежи организовали семинар со студентами медицинского колледжа.Основная цель мероприятия - профилактика правонарушений среди подростков.В ходе встречи сотрудники полиции разъяснили некоторые нормы законодательства, касающиеся ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений.Отдельно коснулись темы пагубного воздействия наркотиков на организм и ответственности, предусмотренной за нарушения в сфере оборота наркотиков.В рамках семинара полицейские обсудили с учащимися вопросы противодействия экстремистским проявлениям в молодежной среде. Правоохранители особо отметили, что необходимо внимательно относиться к информации, публикуемой сегодня в сети Интернет и, в том числе, в социальных сетях, быть бдительными при общении с незнакомцами.Студенты приняли активное участие в работе семинара, задавали много вопросов выступающим. Подводя итоги встречи, ребята отмечали, что молодому человеку необходимо учиться руководить собой, отвечать за свои поступки.Стоит отметить, что правовой семинар с таким широким количеством тем проходил впервые. Положительный опыт организаторы планируют продолжить.