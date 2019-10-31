Цены будут действовать до конца 2019 года

31 октября на заседании Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области установили предельный тариф на вывоз мусора в северо-западе и юго-востоке Владимирской области. Цены будут действовать до конца 2019 года.В зоне №1 предельный тариф на одного человека, живущего в многоквартирном доме, составит 98 рублей. Северо-запад Владимирской области будет обслуживать компания «Хартия», в распоряжение которой имеются мусоровозы 16 и 20 кубометров. В него входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы.Зоной №3 займётся муромская фирма ООО «Эко-Транс», заявившая для обслуживания 40 мусоровозов. В ближайшее время их количество может увеличиться до 60. Предельный тариф для жителей Гусь-Хрустального, Меленковского, Селивановского и Муромского составит 85 рублей. Мусор будут вывозить на полигон у деревни Максимовка в Меленковском районе.У зоны №2, в которую входит город Владимир пока . По итогам конкурса им должна была стать компания «Перспектива», однако московское УФАС отменило его результаты. В ближайшее время в Белом доме рассмотрят другие заявки других участников.