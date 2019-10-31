Начали с бетонных плит и туалетов

«Наконец-то начали ремонтировать железнодорожный вокзал! Ведь это - лицо области. Особенно радует, что убирают бетонные плиты с огромными щелями. Сколько чемоданов они попортили... » - сказала Валентина Моисеева из Владимира, позвонившая к нам в редакцию.Масштабный ремонт на железнодорожном вокзале областного центра действительно ждали долго. Его не обновляли с самого открытия, а было это в 1975 году. Текущий ремонт, конечно, проводили, но теперь здание и прилегающую территорию осовременят.На эти цели потратят больше 57 миллионов рублей.Брусчатка вместо плитРеконструкция идёт вовсю: специальной оранжевой сеткой отгородили территорию привокзальной площади, где меняют громоздкие бетонные плиты. Они вызывали много недовольства у тех, кому по ним приходилось провозить тяжёлые чемоданы на колесиках. Те в щелях просто застревали, а при неловком движении человека в попытке провезти поклажу, не поднимая, вовсе могли сломаться. Плиты заменят брусчаткой, а всю площадь оборудуют для удобства, в том числе, маломобильных групп людей. К слову, до этого времени ж/д вокзал в принципе был мало приспособлен для инвалидов - чего стоят санитарные комнаты на цокольном этаже, куда даже пенсионерам спуститься было проблематично!При реконструкции решат и эту проблему. Туалеты для маломобильных групп граждан создадут на первом этаже, а санитарные комнаты, которые предназначены для остальных - пассажиров, встречающих и провожающих, обновят, установив в них современную сантехнику.Помимо этого, обновляют фасад - устанавливают новые пластиковые окна.Дальше - большеКогда масштабный ремонт анонсировали, а это было ещё в 2017 году, планировали заменить и входные двери (они, кстати, тоже вызывают немало недовольства жителей и гостей города), уложить на пол мраморные плиты, обновить торговые павильоны на первом этаже, а второй этаж оборудовать под ресторанный дворик.Сейчас же известно, что следующим пунктом переоборудуют платформы так, чтобы они, опять же, стали удобными для маломобильных групп дюдей.