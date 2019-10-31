Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Он назвал самый важный закон, принятый законодателями в октябре, рассказал о наиболее активных парламентариях и выделил работу одного из комитетов нижней палаты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Он назвал самый важный закон, принятый законодателями в октябре, рассказал о наиболее активных парламентариях и выделил работу одного из комитетов нижней палаты.
Самым важным Володин назвал , по которому члены
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получат компенсации из фонда помощи
обманутым дольщикам. Нормативно-правовой акт уравнивает вступивших в ЖСК
граждан в правах с другими дольщиками.
Пострадавшие члены жилищно-строительных кооперативов смогут
не только получить поддержку для достройки проблемных домов, но и компенсацию
стоимости жилья, если достраивать объект будет нецелесообразно.
"Наша задача – защитить всех граждан, пострадавших от
недобросовестных строительных компаний", – отметил спикер Госдумы.
Еще одна поправка гласит: когда человек получает возмещение,
он передает право требования по своему паю в фонд, одновременно прекращая
участие в ЖСК. Это нужно во избежание так называемых двойных выплат.
Наиболее активными депутатами в уходящем месяце, по мнению
председателя нижней палаты, стали Андрей Исаев из фракции "Единая
Россия", член КПРФ Олег Смолин, Сергей Иванов из ЛДПР и член фракции
"Справедливая Россия" Федот Тумусов.
Кроме того, Володин выделил работу комитета по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям. Благодаря его деятельности
стало возможно принять закон о защите членов ЖСК в короткие сроки.
Напомним, в сентябре самым важным законом, по мнению спикера,
стал нормативно-правовой акт об освобождении от НДФЛ средств, полученных
пострадавшими от чрезвычайных происшествий, в том числе стихийных бедствий.
"Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их
источников", – говорил Вячеслав Володин.