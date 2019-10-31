Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Он назвал самый важный закон, принятый законодателями в октябре, рассказал о наиболее активных парламентариях и выделил работу одного из комитетов нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Он назвал самый важный закон, принятый законодателями в октябре, рассказал о наиболее активных парламентариях и выделил работу одного из комитетов нижней палаты.Самым важным Володин назвал , по которому членыжилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получат компенсации из фонда помощиобманутым дольщикам. Нормативно-правовой акт уравнивает вступивших в ЖСКграждан в правах с другими дольщиками.Пострадавшие члены жилищно-строительных кооперативов смогутне только получить поддержку для достройки проблемных домов, но и компенсациюстоимости жилья, если достраивать объект будет нецелесообразно."Наша задача – защитить всех граждан, пострадавших отнедобросовестных строительных компаний", – отметил спикер Госдумы.Еще одна поправка гласит: когда человек получает возмещение,он передает право требования по своему паю в фонд, одновременно прекращаяучастие в ЖСК. Это нужно во избежание так называемых двойных выплат.Наиболее активными депутатами в уходящем месяце, по мнениюпредседателя нижней палаты, стали Андрей Исаев из фракции "ЕдинаяРоссия", член КПРФ Олег Смолин, Сергей Иванов из ЛДПР и член фракции"Справедливая Россия" Федот Тумусов.Кроме того, Володин выделил работу комитета по природнымресурсам, собственности и земельным отношениям. Благодаря его деятельностистало возможно принять закон о защите членов ЖСК в короткие сроки.Напомним, в сентябре самым важным законом, по мнению спикера,стал нормативно-правовой акт об освобождении от НДФЛ средств, полученныхпострадавшими от чрезвычайных происшествий, в том числе стихийных бедствий."Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от ихисточников", – говорил Вячеслав Володин.