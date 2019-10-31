Запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья, а также необходимость предварительного письменного согласия собственника на госрегистрацию сделки с его недвижимостью в электронной форме усилят защиту имущества граждан от мошенников. Обе поправки вступают в силу с 1 ноября, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья, а также необходимость предварительного письменного согласия собственника на госрегистрацию сделки с его недвижимостью в электронной форме усилят защиту имущества граждан от мошенников. Обе поправки вступают в силу с 1 ноября, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.С начала ноября микрофинансовые организации лишатся прававыдавать займы под залог жилья или доли в нем, рассказал председатель нижней палаты парламентским журналистам. Ситуация, когда человек лишается единственнойквартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью долга, недопустима,подчеркнул законодатель.Усиливаются требования и к самим микрофинансовыморганизациям. Речь идет о деловой репутации, процедуре идентификации клиентов.Это нужно для того, чтобы мошенники не смогли получить кредиты по чужимпаспортным данным, пояснил спикер."Этим законом будет положен конец многим нелегальнымсхемам по отъему жилья, которые использовались с задействованиеммикрофинансовых организаций", – подчеркнул Володин, добавив, что документразрабатывался при участии всех фракций Госдумы.Также с 1 ноября вступает в силу поправка об обязательномписьменном согласии собственника на госрегистрацию сделки с его недвижимостью вэлектронной форме. Заверенное у нотариуса разрешение можно будет дать лично илипо почте.Затем в госреестре будет производиться специальная отметка овозможности электронных сделок с недвижимостью того или иного лица. Еслиотметки нет, Росреестр вернет документы на сделку и в течение пятидней уведомит собственника об отказе в регистрации сделки с жильем. Такжевладельцу квартиры будут сообщать о поступлении заявки на электронную сделку сего имуществом.Эти меры дополнительно усилят жилье граждан отпротивоправных действий, заключил спикер Госдумы.